Inflation : quels produits vont voir leurs prix baisser ?

Les industriels viennent d'accepter de rouvrir la discussion avec la grande distribution sur le prix des produits. Ainsi, celui-ci devrait baisser dans les prochains mois. Il s'agit de l'huile de tournesol, de colza, tout ce qui contient de l'huile de palme. Les cours s'étaient envolés depuis le début de la guerre en Ukraine. Depuis, ils ont chuté. L'huile de tournesol coûte moins chère qu'avant la guerre.

Devrait aussi baisser tout ce qui est à base de céréales : les pâtes, les biscuits. Néanmoins, les produits frais, les fruits et légumes, ou les produits laitiers ne sont pas concernés, parce que les cours n'ont pas baissé, ce qui devrait protéger les agriculteurs. Sont exclues également toutes les PME fragilisées par la crise. Ce sont vraiment les grands groupes qui ont accepté de renégocier.

Il y a toujours un délai de deux ou trois mois entre le début des négociations et la répercussion dans les rayons. En plus, il y a un engagement aujourd'hui des industriels et de la grande distribution, mais est-ce qu'il sera tenu ? Ces discussions sont toujours très compliquées. Il faudra patienter, sans doute au moins jusqu'à la fin de l'été ou l'automne. En attendant, la grande distribution s'est engagée à maintenir le panier anti-inflation dans les rayons.

