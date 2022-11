Les jouets de Noël coûtent 6% plus cher en 2022

Depuis mardi 15 novembre, le secrétariat du Père Noël a ouvert et peut recevoir les lettres et les listes des enfants. À 40 jours de Noël et avec l'inflation, la liste, coûtera-t-elle plus cher aux parents ? Ainsi, les jouets coûtent 6 % plus chers qu'en 2021. Cela représente 15 euros du budget moyen par enfant, soit un jouet en moins. En général, les enfants commandent huit jouets au Père Noël et les parents vont devoir faire des choix.

Par exemple, il faut payer deux euros de plus pour un Monopoly classique. De même, la boite cartonnée de 12 paquets et un paquet gratuit de cartes Panini, vendue pour la coupe du monde de football, coûte autour de 12 euros. Ce prix est le même que celui pour l'Euro 2021, sauf que l'an dernier, deux paquets gratuits étaient inclus et pas seulement un. À Noël, les parents ont un budget moyen de 114 euros par enfant et cela s'élève à 250 euros en comptant tous les membres de la famille.

Les prix d'un quart de la gamme Lego augmentent

Certaines marques voient leurs prix s'envoler, à l'exemple de Lego. Ainsi, le coffret Harry Potter, le chemin de traverse a augmenté de 100 euros et est passé de 350 à 450 euros en quelques mois ! Le coffret Lego Maman j'ai raté l'avion, a augmenté aussi de 50 euros en quelques mois. La marque, qui possède 700 références, a augmenté les prix d'un quart de sa gamme, sans que les autres changent. D'autres produits ont baissé, comme le Lego Friends Central Perk qui coûte désormais 60 euros, contre 80 euros auparavant.

Les jouets d'occasion représentent une alternative pour Noël et permettent d'ajouter un ou deux cadeaux sous le sapin. Quasiment toutes les enseignes proposent un rayon d'occasion. Pour ceux qui veulent acheter neuf, il est conseillé d'acheter dès la mi-novembre. En effet, les prix des catalogues sont généralement bloqués jusqu'au 5 décembre. Au-delà de cette date, c'est le jeu de l'offre et la demande. En 2021, la Barbie tresse magique a vu son prix bondir de 30 % à l'approche de Noël.

