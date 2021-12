"Capital" : comment les marchands de jouets préparent Noël ?

À quelques semaines de Noël, le marché des jouets n´amuse vraiment plus personne. Fermés depuis début novembre, les magasins de jouets auraient déjà perdu quelques centaines de millions d´euros. Les géants comme JouéClub ou La Grande Récré enragent, tandis que les petits magasins cherchent à tout prix un moyen de sauver leur commerce, déjà fragilisé par le premier confinement.

Tous doivent se réinventer pour continuer à vendre des jouets, malgré les magasins fermés. D´autant qu´entre novembre et décembre, le secteur du jouet réalise 48% de ses ventes annuelles, ce qui représente 1,7 milliards d´euros. Tous les moyens sont bons pour faire du chiffre et écouler le stock : visio-conférence avec les clients pour les aider à choisir leurs achats, click & collect, livraison, live téléachat sur facebook et, parfois même, des promos.

Du jamais vu à quelques semaines de Noël ! Mais comment se digitaliser à vitesse grand V quand on est un petit revendeur indépendant et qu´on n´a jamais fait ça ? Comment gérer les commandes et les stocks quand on a toujours fait de la vente en magasin ? Pendant cinq semaines, les équipes de Capital ont suivi les enseignes de jouets et des revendeurs indépendants dans leur bataille.

Ces semaines vont être cruciales pour tous les acteurs du jouet en France. Y compris pour les fabricants, qui veulent continuer à écouler leurs produits dans un marché très incertain. Créateurs comme marchands de jouets, ce Noël sera, pour eux plus que jamais, la saison de tous les dangers.

