Les infos de 8h - Noël : ce qui pousse les parents à débuter les achats de cadeaux dès le mois d'octobre

42 nuits avant Noël, mais les achats de cadeaux ont déjà commencé. Pour faire face à l'inflation et éviter les risques de pénurie, de nombreux parents ont déjà débuté leurs recherches de présents afin de garnir le sapin. En Meurthe-et-Moselle, dans la zone commerciale de Dommartin-lès-Toul, certaines enseignes spécialisées ont déclaré que les familles venaient depuis le mois d'octobre en prévision des cadeaux de Noël.

"Cela avait commencé l'année dernière, mais cela se vérifie cette année, c'est affolant", a ainsi confié un commerçant au micro de RTL. "On change les habitudes, donc on s'adapte. Sur le catalogue, vous avez déjà des prix à la baisse et des bons de remises immédiates ou des bons faits par les fournisseurs. Avant décembre, vous avez aussi dans les enseignes des promotions sur une semaine ou un week-end".

Du côté des parents, on sait très bien ce qu'il faut cibler pour étaler les dépenses : "Tout ce qui est Pat Patrouille, Playmobil ou tout ce qui touche à Harry Potter", a assuré un père de famille. "Il faut s'y prendre maintenant, car après c'est plus cher et curieusement, on observe des pénuries 10 à 15 jours avant Noël. Il n'y a pas encore trop de monde dans les magasins, donc c'est plus agréable de le faire maintenant qu'au dernier moment".

C'est l'année dernière qu'ont vraiment débuté les craintes de pénurie dans les magasins de jouets. Cette année, c'est la crainte de l'inflation qui pousse les clients à se rendre dans les magasins longtemps avant les fêtes.

À écouter également dans votre journal

