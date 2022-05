Vous l'avez sûrement constaté, voyager en train est devenu hors de prix. L'Insee affirme que le tarif des billets a augmenté de 15% sur les trois derniers mois alors que la SNCF conteste et évoque une baisse de 7% en un an. Certains internautes ont pointé du doigt un aller simple entre Paris et Nice à 250 euros ou encore un aller-retour Paris-Nantes à 215 euros.

Sur le tableau d'affichage des trains de la gare de Lyon, à Paris, Maria jette un rapide coup d'œil à sa correspondance. Elle tient dans la main trois billets, un pour elle et et deux pour ses enfants. "Je fais un trajet Londres-Paris, Paris-Lyon, Lyon-Marseille et Marseille-Saint Raphaël. Ça fait 1.200 euros. C'est long et c'est cher et surtout c'est assez complexe, ce n'est pas assez bien desservi pour le prix qu'on paie. Peut-être que l'avion aurait été plus polluant mais moins cher", déplore-t-elle.

Pour payer moins cher, certains ne prennent que des trains low cost. Un Ouigo est annoncé en direction de Lyon, une retraitée s'avance. "À l'aller, j'ai payé 27 euros et il y a des billets à 150 euros. Je trouve que vraiment c'est incohérent. En plus, je trouve qu'une carte de réduction payante ce n'est pas normal donc par principe je ne la prends pas", dit-elle. Mais pour ces jeunes étudiants, sans carte de réduction il serait impossible de prendre le train. "Je m'arrange pour prendre mes trains la semaine. Il faut un peu de stratégie parce que le vendredi soir ou le dimanche soir, ça peut être cher. Ça peut monter jusqu'à 120 balles un ticket donc si on ne s'arrange pas pour prendre à l'avance, c'est très cher". C'est pourquoi, pour les petits trajets, ils choisissent le covoiturage.

