Affaire Jacques Bouthier : que sait-on de la dernière victime présumée ?

Le patron du groupe Assu 2000, Jacques Bouthier, a donc démissionné de son mandat de président. Il est mis en examen et a été incarcéré ce week-end dans une enquête pour traite d'êtres humains et viols sur mineurs. RTL a identifié un des immeubles où vivait sa dernière esclave sexuelle.

Nous nous sommes rendus dans le quartier en question, notamment dans cet appartement de 30 mètres carrés qui se trouve dans le Val-de-Marne, un grand immeuble bourgeois situé sur un grand boulevard. Ici, une jeune femme de 22 ans, d'origine marocaine, vivait sous l'emprise de Jacques Bouthier, qui l'a logée pendant plus d'un an et demi. C'est ici qu'ils avaient des relations sexuelles tarifées. Selon les informations de RTL, cette femme a décidé de quitter l'appartement il y a trois mois et de porter plainte contre lui.

C'est elle aussi qui a remis aux enquêteurs une vidéo montrant l'homme d'affaires agresser sexuellement une adolescente de quatorze ans. Les voisins rencontrés dans ce quartier sont sous le choc. Ils assurent n'avoir jamais croisé ni cette jeune femme ni l'ancien PDG d'Assu 2000, qui s'était fait très discret pour éviter le moindre soupçon.

