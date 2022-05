"Mon Compte formation" : ce qu'il faut savoir pour éviter les arnaques

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Chaque personne qui travaille peut bénéficier du compte personnel de formation (ou CPF)

Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte avec une somme d'argent pour vous permettre de suivre des formations tout au long de votre vie. Ce "CPF" est utilisable par tous les salariés tout au long de leur vie active, y compris pendant les périodes de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante.

Ce CPF a remplacé le DIF, le Droit à la Formation. C'est important de le savoir parce que n'imaginez pas que vos droits au DIF ont été perdus. Ils ont été replacés dans votre compte personnel de formation. Ce CPF permet dès lors de suivre une formation, à condition que celle-ci réponde à certains objectifs. Ça peut être par exemple une formation certifiante, c'est-à-dire pour obtenir une certification professionnelle reconnue. Ça peut être aussi une formation pour valider les acquis de l'expérience (VAE).

Attention cependant aux arnaques qui pullulent ! Il n'y a qu'un seul site à considérer : moncompteformation.gouv.fr. C'est d'ailleurs sur ce site que vous créerez votre compte, que vous verrez vos droits et que vous ferez les démarches. Il n'y en a pas d'autres et il faut que vous soyez extrêmement vigilant car personne n'est censé vous solliciter.

