C'est un coup de pouce présidentiel destiné aux employés de la restauration et notamment aux serveurs et aux serveuses qui souvent ne comptent pas leurs heures et pour qui le pourboire constituait parfois, avant la crise, un complément de revenu substantiel. Mais voilà, le sans contact est passé par là et les habitudes ont un peu changé. Emmanuel Macron va donc annoncer la défiscalisation des pourboires.

Le sans-contact a changé nos habitudes : dans le dernier baromètre Panorabanques, 8 Français sur 10 déclarent payer en sans-contact désormais, depuis l'épidémie de la Covid-19. C'est un bond énorme en quelques mois. Ajoutez à ça l'absence de touristes étrangers qui laissaient les pourboires dans les grandes villes et vous aviez une chute de 50% depuis quelques temps.

Désormais, quand vous réglerez l'addition avec votre carte, vous pourrez ajouter une petite somme pour le serveur qui ne sera pas fiscalisée. Elle lui sera directement reversée, sans impôt. La crainte des restaurateurs avec la carte bancaire, c'était la trace laissée par la transaction alors que le pourboire classique est au black.

Cette fois, tout le monde sera logé à la même enseigne. Le pourboire représente, en temps normal, 5 à 10% du salaire. La défiscalisation, c'est aussi un moyen de faire revenir (ou d'attirer) les serveurs puisqu'il en manque 100.000 sur toute la France.

Bricolage - La pénurie des matières premières, ça n'est pas que pour l'industrie automobile... Le secteur du bricolage est également pénalisé. On manque d'inox pour les cuisines, on manque de bois, on manque de PVC pour les fenêtres

Allemagne - Le parti social-démocrate a remporté les élections législatives en Allemagne marquant la fin de l'ère Merkel avec 25,7% des suffrages, devançant d'une courte tête les conservateurs, selon un décompte officiel provisoire annoncé lundi par la commission électorale fédérale.

Coronavirus - La France produit trop de masques. Les fabricants de masques tirent la langue et appellent à acheter français. Les entreprises spécialisées se sont multipliées depuis le début de la crise sanitaire, elles sont 25 aujourd'hui contre à peine 3 ou 4 au début de l'année 2020.