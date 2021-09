Les fabricants de masques tirent la langue et appellent à acheter français. Les entreprises spécialisées se sont multipliées depuis le début de la crise sanitaire, elles sont 25 aujourd'hui contre à peine 3 ou 4 au début de l'année 2020. La filière souffre de la concurrence asiatique. C'est le cas d'une société des Côtes-d'Armor n'arrive plus à écouler ses stocks.

Opératrice de conditionnement, Amandine a quitté comme une partie des équipes a quitté l'atelier pour rejoindre les bureaux et rappeler les 4.000 contacts du fichier client. L'objectif est de diminuer le stock de 6 millions de masques, en bradant les prix de 30 à 50%, pour retrouver un peu de trésorerie. "On s'accroche. Je n'arrive pas à me dire qu'il faut laisser, je me bats tous les jours pour ça", témoigne Amandine.

Plus de 500.000 masques sont partis ces cinq derniers jours. C'est encourageant mais rien n'est gagné pour Guy, le dirigeant de la coopérative. "On a dans nos partenariats beaucoup d'acteurs du domaine hospitalier qui devaient être des clients importants. Les organismes nationaux de protection de santé ont doté massivement tous ces secteurs pour des stocks qui sont de six mois, un an ou 18 mois. Donc au moment où vous entrez en production et que vous appelez tous vos clients, ils vous disent 'pour l'instant je veux bien mais j'ai besoin de rien'", explique-t-il.

Pour éviter le dépôt de bilan, cette coopérative bretonne doit déstocker deux millions de masques dans les semaines qui viennent.

À écouter également dans ce journal

Allemagne - Les sociaux-démocrates ont remporté les législatives avec 25,7% des voix. Les conservateurs d'Angela Merkel finissent avec 24,1% des voix.

Cyclisme - Julian Alaphilippe est devenu le premier Français à devenir champion du monde à deux reprises. Le coureur a fini la course une trentaine de secondes avant son dauphin, le Néerlandais Dylan van Baarle

Saint-Marin - La petite enclave montagneuse au centre de l'Italien a majoritairement voté "oui" au référendum pour donner aux femmes le libre choix d'avoir recours à l'IVG.