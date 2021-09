La pénurie des matières premières, ça n'est pas que pour l'industrie automobile... Le secteur du bricolage est également pénalisé. On manque d'inox pour les cuisines, on manque de bois, on manque de PVC pour les fenêtres... Résultat : les chantiers prennent du retard et les prix augmentent. C'est ce que RTL a constaté à la sortie de plusieurs magasins de bricolage.

Sur le parking, Evelyne sort de son sac en bandoulière un carnet, un stylo, et barre le nom du magasin qu'elle vient de quitter, le 6e sans trouver ce qu'elle recherche. "J'ai un chantier qui est arrêté depuis 3 mois. Pour moi c'est vraiment le bois. C'est très pénalisant et ça énerve un peu", dit-elle.

Au-delà des matériaux, plusieurs trous commencent à apparaître dans les rayons outillage de plusieurs magasins, notamment celui que gère Thomas, dans le centre de Paris. "Ce qui va être amené à manquer, ce sont les scies sauteuses. Il nous reste juste les modèles d'expo. Ce n'est plus commandable, des problèmes d'approvisionnement a priori, au niveau des moteurs, des composants électriques", explique-t-il.

À écouter également dans ce journal

Cyclisme - À nouveau sacré champion du Monde ce dimanche, Julian Alaphilippe a marqué l'histoire du cyclisme et du sport Français. En conservant son titre, ce qu'aucun Français n'a fait dans l'histoire, Alaphilippe s'assoit à la table des plus grands de sport.



Allemagne - Le parti social-démocrate a remporté les élections législatives en Allemagne marquant la fin de l'ère Merkel avec 25,7% des suffrages, devançant d'une courte tête les conservateurs, selon un décompte officiel provisoire annoncé lundi par la commission électorale fédérale.

Justice - Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a annoncé dimanche souhaiter la mise en place d'un "avertissement pénal probatoire" pour remplacer le rappel à la loi.