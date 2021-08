Tickets restaurant : jusqu'à quand le plafond de 38 euros est-il maintenu ?

RTL vous l'annonçait, à compter du 1er septembre, une série de modifications devait s'appliquer concernant le mode d'utilisation des tickets restaurant. En effet, le retour à l'ancien fonctionnement tickets restaurant, dont la validité avait été prolongée et le plafond de paiement journalier doublé, devait s'opérer.

"Devait", car Capital annonce ce mardi 24 août que le plafond de paiement journalier va être maintenu à 38 euros pendant plusieurs mois, jusqu'au 28 février 2022 précisément. En juin 2020, le gouvernement avait doublé le plafond journalier des tickets restaurant, le passant ainsi de 19 à 38 euros pour les paiements en restaurants et non en supermarché (maintenu à 19 euros). Capital précise que les jours d'utilisation ne devraient pas non plus revenir à la norme en septembre, les Français pourront donc continuer d’utiliser leurs titres les jours où ils ne travaillent pas, à savoir le week-end et les jours fériés.

Pas de rétropédalage en revanche concernant la date de validité des tickets resto : les titres de 2020 avaient été prolongés en 2021 mais ne seront plus valables à compter du 1er septembre. Il vous reste donc quelques jours pour les utiliser, mais d'après le site service-public.fr, il est possible d'échanger vos tickets resto de 2020 contre des 2021 jusqu'au 15 septembre.

"Les titres non utilisés au cours de leur période légale d’utilisation et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure", est-il écrit.