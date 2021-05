publié le 10/05/2021 à 08:36

Qui a dit qu'on ne pouvait pas fabriquer des vêtements bon marché en France ? Il faut dire qu'à cause des écarts de salaire essentiellement, les étiquettes made in France sont rares dans le textile. Le groupe Mulliez avec ses enseignes Auchan, Pimkie ou Jules, va tenter une relocalisation dans son fief du nord pour fabriquer des jeans. C'est une relocalisation symbolique pour le groupe nordiste, dans une région qui a été la capitale du textile pendant des décennies.

On connait des marques de jeans "made in France", situées sur le haut de gamme mais là, on parle de pantalons bon marché, vendus entre 40 et 60 euros dans les différentes enseignes du groupe. L'objectif est de sortir, en pleine puissance en 2024, 410.000 pièces.

Pour arriver à être compétitif face à la concurrence asiatique, il y a deux éléments clé :

- Peu de main-d'oeuvre car elle est beaucoup plus chère que dans les pays émergents. Le projet va créer 60 postes dans un premier temps et 105 à terme. L'usine située en banlieue lilloise à Neuville-en-Ferrain sera donc largement automatisée.

- L'autre clé pour réussir à être rentable, c'est ce qu'on appelle le "juste à temps". Une production à la minute, en fonction de la demande, pour éviter d'avoir du stock en trop et de devoir faire des ristournes pour écouler la marchandise.

L'usine sera donc ultra-moderne, elle recyclera les eaux de pluie, proposera de la toile en tissus recyclé et réduira le bilan carbone de la production puisque les jeans seront fabriqués au plus près de leurs lieux de vente, sans venir d'Asie par porte-containers.

