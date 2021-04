Pourquoi la marinière est-elle rayée ?

publié le 29/04/2021 à 07:01

La marinière est officiellement née le 27 mars 1858, quand un décret autorise la Marine nationale à introduire dans la liste des habits pour les matelots un tricot rayé bleu et blanc en jersey, le textile dédié aux sous-vêtements.

Car à l’origine, la marinière, c’est un sous-vêtement, qui doit d’ailleurs descendre jusqu’en haut des cuisses ! En la rentrant dans le pantalon, elle fait ainsi office de slip et évite qu’en se penchant pour effectuer des manœuvres, les matelots aient la raie des fesses apparente. Dans la Marine, on se doit de bien présenter…

Quant aux rayures, leur nombre est très strictement fixé… 14 rayures sur chaque manche et 21 sur le corps. Ce chiffre de 21 correspondrait aux victoires de Napoléon mais ça n’a jamais vraiment été prouvé. À l’époque, les rayures ne sont pas très bien vues. On les réserve aux bagnards, aux prostituées et aux gens en bas de la hiérarchie. Comme les matelots, que ça ne dérange pas car ces rayures ont une vraie utilité, elles permettent de rendre un homme tombé à la mer beaucoup plus facilement visible.

Mais surtout ces rayures sont la conséquence de deux données liées à la fabrication de ce vêtement. La première, c’est la technique de tissage puisque que la marinière devait être d’une seule pièce. À bord d’un bateau, on évite au maximum les coutures et les boutons, qui peuvent se prendre dans les cordages. La deuxième, c’est que la teinture d’indigo qui donne la couleur bleue coûte très cher à l’époque.

On décide donc de l’utiliser seulement pour une rayure sur deux, histoire de faire des économies, car la marinière est un vêtement bas de gamme, bien loin de ce qu’elle est devenue aujourd’hui depuis que les créateurs de mode, Coco Chanel la première en 1916, et bien sûr Jean-Paul Gaultier s’en sont emparés.



>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête.