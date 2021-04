Sécheresse : les Bouches-du-Rhône placées en vigilance

publié le 13/04/2021 à 11:26

Il n'aura pas fallu attendre les grosses chaleurs. Ce lundi 12 avril, le département des Bouches-du-Rhônes a été placé en "vigilance" sécheresse par un arrêté de la préfecture, a-t-on appris par le quotidien régional La Provence. Il est ainsi demandé de limiter sa consommation d'eau au strict nécessaire.



D'après les informations rapportés par nos confrères, la préfecture a rappelé que "depuis le mois d’octobre les précipitations sont inférieures à la normale sur la plus grande partie du département. L'arrivée du printemps a entraîné une diminution des débits des cours d'eau qui se situent déjà à des niveaux remarquablement bas pour la saison".

Cette vigilance a pour but d'alerter les habitants sur leur consommation d'eau. Il est donc demandé d'éviter les usages secondaires tels que le nettoyage de voitures, les lavages extérieurs, ainsi que les consommations d'eau domestique. Il est également conseillé de procéder à des arrosages modérés des espaces verts et adapter les plantations aux conditions climatiques de la région. La préfecture recommande également de réduire du lavage des voies et trottoirs dans les villes au strict nécessaire de salubrité en vue d'éventuelles restrictions supplémentaires dans les mois qui viennent.