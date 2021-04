publié le 08/04/2021 à 08:35

La déclaration d'impôt est de retour. Cette année, c'est Internet pour tout le monde ou presque, sauf si vous n'avez pas de connexion, ou si vous êtes âgé ou handicapé. C'est aussi une année spéciale en terme de revenus, mais il ne faut pas tout déclarer.

En effet, les aides liées à la crise ne doivent pas être déclarées, tout comme l'argent du fonds de solidarité ou le coup de pouce que votre employeur vous a peut-être accordé pour couvrir vos frais en télétravail. Même chose pour les primes perçues par les personnels de santé et les fonctionnaires en première ligne.

La prime Macron est également défiscalisée jusqu'à 1.000 euros. Il ne faut pas déclarer non plus les heures supplémentaires jusqu'à 5.000 euros et jusqu'à 7.500 euros si elles ont été faites pendant le premier confinement. Pour aider les associations caritatives, vos dons, jusqu'à 1.000 euros cette année, vont bénéficier d'une réduction d'impôts jusqu'à 75% et si vous utilisez un véhicule électrique sur les trajets domicile-travail, vous pouvez surévaluer de 20% les frais kilométriques, en toute légalité.

Les déclarations papier sont à rendre avant le 20 mai et les télédéclarations entre le 26 mai et le 6 juin.

À écouter également dans ce journal :

Faits divers - L'émotion d'un homme qui a voulu croire pendant deux mois que sa soeur Aurélie Vaquier n'était que disparue. "J'espère que les coupables vont payer très cher (...) et que justice soit faite", a déclaré Jérémy Vaquier après la découverte "probable" du corps d'Aurélie sous une dalle de béton.

Fin de vie - La France va-t-elle à son tour légaliser l'euthanasie ? Le débat commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La proposition de loi déposée par Olivier Falorni divise profondément : 3.000 amendements ont été déposés.

Parcoursup - Dernier jour ce jeudi pour remplir les dossiers sur Parcoursup. Jusqu'au 26 mai, chaque formation va examiner les candidatures. Les candidats recevront les premières réponses le 27 mai, consultables directement sur la plateforme.