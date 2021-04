Impôts 2021 : comment bénéficier de l'exonération des frais liés au télétravail ?

publié le 07/04/2021 à 06:18

Le télétravail est de mise pour tous les Français qui le peuvent afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Néanmoins, il engendre parfois des coûts. C'est pourquoi, le gouvernement a mis en place une nouvelle mesure fiscale. Les allocations versées par l'employeur au titre du télétravail à domicile en 2020 seront exonérées d'impôts sur le revenu, dans la limite de 550 euros pour l'année.

L'exonération s'applique aux indemnités, aux remboursements forfaitaires et aux remboursements de frais réels. En ce qui concerne les allocations forfaitaires, elles seront exonérées dans la limité de 2,5 euros par jour de télétravail effectué. En revanche, les frais courants liés au travail comme les frais de déplacement entre le domicile et le lieu professionnel, les frais de restaurants etc. ne sont pas concernés par cette exonération, précise le site officiel de l'administration française.

Pour en bénéficier, l'employeur doit identifier ces allocations au titre du télétravail et les transmettre à l'administration fiscale. Il revient au salarié de s'assurer que ces allocations ne sont pas inclues dans le montant du revenu net imposable prérempli sur la déclaration de revenus. Cette information figure sur le bulletin de paie et l'attestation fiscale annuelle délivrée par son employeur.