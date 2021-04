publié le 08/04/2021 à 06:49

Le corps retrouvé hier sous une dalle de béton à Bédarieux, près de Béziers, pourrait très probablement être celui d'Aurélie Vaquier, cette femme de 38 ans portée disparue depuis fin janvier. La macabre découverte a été faite chez elle, au domicile qu'elle partageait avec son compagnon, qui a été pour sa part été placé en garde à vue.

Cela n'étonne guère le frère d'Aurélie, Jérémie Vaquier qui n'a jamais cru à la thèse d'un départ volontaire de sa soeur. "Le seul truc que j'ai à dire, c'est que j'espère les coupables vont payer. Vont payer très cher. Parce que enlever ma soeur c'est plus que tout et j'espère que la gendarmerie fera son travail pour trouver pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé, et que justice soit faite", supplie Jérémie Vaquier, plein d'émotion.



Une éventualité douloureuse pour le frère d'Aurélie, qui a du mal à réaliser : "Jusqu'au bout j'ai espéré, jusqu'au bout. Même quand j'ai reçu l'appel ce matin j'étais encore sur le fait de 'c'est pas possible, c'est pas elle', pour moi c'est incompréhensible et je ne comprends même pas comment on a pu en arriver là".

Impôts - Ce jeudi démarre la campagne de déclaration des revenus. Le top départ sera officiellement donné cet après-midi à Bercy par les deux ministres concernés : celui du budget, Olivier Dussopt et celui de l'Économie, Bruno Le Maire. Attention, cette année il n'y aura pas de délai supplémentaire accordé.



Affaire Estelle Mouzin - 18 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, les enquêteurs vont reprendre ce matin les fouilles dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps de la fillette, sur les indications de Monique Olivier, qui a admis avoir "joué un rôle".

Coronavirus - Il existe peut-être bien un lien entre les cas de thromboses et le vaccin d'AstraZeneca, même s'ils sont extrêmement rares. Confirmation hier de l'Agence européenne du médicament, qui précise que le rapport bénéfice risque global reste toutefois positif.