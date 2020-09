publié le 24/09/2020 à 07:46

Que faire d'une raffinerie qui ne raffine plus ? Réponse ce jeudi 24 septembre à Grandpuits en Seine-et-Marne. Total, qui exploite le site depuis un demi-siècle, cesse son activité mais promet qu'aucun des 200 postes ne sera supprimé. Les salariés sont sceptiques et attendent avec impatience les annonces de la direction.

Il y a beaucoup de craintes chez les ouvriers de la raffinerie et leurs délégués syndicaux, comme en témoignent Adrien Cornet de la CGT et Olivier Ducreux de la CFDT. "Il y a des gens qui sont là depuis un moment, et c'est leur métier parfois de toute une vie donc ce n'est jamais évident de passer à autre chose."

Craintes encore après la présentation de ce plan reconversion promis sans licenciement, ce virage vert, qui pourrait cacher selon eux des départs en retraite ou des mutations sur d'autres sites. "Quand on supprime votre poste, la mutation s'impose à vous de manière forcée et ensuite la carrière s'arrête net parce qu'une fois qu'on est muté dans un autre site on repart à zéro."

"Au-delà des salariés Total, il y a toute une vie autour de la raffinerie. Celle-là doit continuer. Mairie, boulangerie… Les emplois indus ne doivent pas être impactés s'il arrivait des suppressions de postes. On veut un vrai projet industriel ici." Ce qu'a laissé entendre Total aussi au maire de Grandpuits, Jean-Jacques Brichet. Cela fait un demi-siècle que les cheminées rouges et blanches coiffent la commune. Le départ de l'activité historique pourrait voir partir aussi avec une partie des recettes fiscales de Total. Le CSE de ce jeudi est donc très attendu.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - De nouvelles mesures drastiques ont été prises à Marseille pour les 15 prochains jours. Les bars et restaurants vont entièrement fermer dès samedi. À Paris, Lille et Toulouse, une fermeture anticipée est prévue à partir de lundi. C'est aux préfets de fixer l'heure, mais ils ne pourront pas dépasser 22h.

Carnet noir - Juliette Gréco est morte. La muse de Saint-Germain-des-Prés s'est éteinte mercredi à l'âge de 93 ans, entourée des siens, dans sa maison de Ramatuelle. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, lui a rendu hommage.

International - Aux États-Unis, le procureur général du Kentucky a annoncé qu'aucun policier n'était poursuivi dans l'enquête sur la mort de Breonna Taylor. Ce qui a relancé les tensions raciales. Des manifestations ont éclaté à New York, Washington, Atlanta et, surtout, Louisville, où vivait la jeune femme.