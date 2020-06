publié le 30/06/2020 à 08:41

Symbole de la vague verte qui a submergé la France ce dimanche au second tour des élections municipales, Jeanne Barseghian, maire EELV de Strasbourg était l'invitée de RTL ce mardi 30 juin, deux jours après son élection dans la capitale de la région Grand-Est. "Dès le début du mandat, je me suis engagée à proposer au conseil municipal, de déclarer l'état d'urgence climatique à Strasbourg", a-t-elle lancé.

L'élue souhaite "amorcer un virage ambitieux en matière écologique et climatique" et "mettre le climat comme une priorité de l'ensemble de nos politiques publiques". La maire de Strasbourg veut développer "l'alimentation de proximité pour faire de Strasbourg une ville nourricière". "Il faut franchir une étape et aller encore plus loin dans l'éco-mobilité", a-t-elle ajouté.

Jeanne Barseghian est également revenue sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, actée ce lundi soir. "Notre époque n'est plus le temps des antagonismes entre écologie et économie" a-t-elle lancé avant d'ajouter : "La France doit prendre ce virage". "Le coût du nucléaire est gigantesque, la centrale de Fessenheim qui était vieille, a vécu de très nombreux dysfonctionnements. Notre région saura convertir son activité avec aussi de la création d'emplois à la clé", a expliqué l'écologiste.