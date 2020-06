publié le 04/06/2020 à 10:11

L'usine de sucrerie de Toury (Eure-et-Loire) doit fermer ses portes. Ses 120 salariés, qui ont travaillé sans relâche durant le confinement pour produire notamment l'alcool nécessaire à la fabrication du gel hydroalcoolique, sont donc licenciés. "Ils ont été au front, matin, midi et soir", explique le député d'Eure-et-Loir Philippe Vigier.

"Ces ouvriers ont montré un vrai savoir faire. On leur a dit, 'terminé vous êtes virés'", dénonce le président du groupe Libertés et Territoires à l’Assemblée nationale. Cette entreprise, qui est une entreprise familiale a été reprise par Cristal Union en 2011. On leur avait promis qu'on allait faire plein de choses extraordinaires et puis les investissements se sont arrêtés. On raye d'un trait de plume 145 ans d'histoire", poursuit le député.

"Imaginez le pire du paradoxe, deux jours avant même qu'on annonce aux salariés qu'on allait fermer l'usine, on a livré une colonne de distillerie toute neuve. Aujourd'hui même, il y aura 15 à 20 camions qui vont sortir plein d'alcool", déplore l'élu du département.