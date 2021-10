Les infos de 6h - Hausse des prix de l'énergie : les Français misent sur le bois

Face à l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité, de plus en plus de Français choisissent de se chauffer au bois. Les prix de ce matériau n'ont presque pas augmenté en cinq ans. Résultat, depuis plusieurs mois les ventes explosent : deux fois plus de chaudières à bois ont été vendues comparé à 2020.

Une hausse constatée par Patrick, en Gironde. Vendeur de bois depuis vingt ans, il n'avait jamais connu une telle demande. "Cela a un peu été un tsunami", explique-t-il au micro de RTL, conduisant au rallongement des délais de livraison, désormais estimés entre cinq et sept semaines.

Le bois n'a pas échappé à une légère hausse des tarifs : + 4 euros environ par mètre cube. "Rien que pour le bois de chauffage, il y a cinq augmentations d'hydrocarbures avec le fuel pour les engins, le gazole pour les camions d'acheminement et de livraison, ou encore l'essence de la tronçonneuse", poursuit Patrick.

"Normalement, on prend un mètre cube sur l'année, mais là on va prendre un peu plus, sept à huit mètres cube de bois", indique Paul, l'un des clients de ce magasin. De son côté, Patrick a prévu de vendre son bois jusqu'au 17 décembre. Avec deux livraisons par jour, il devrait atteindre les plus de 1.000 mètres cube de bois vendus en 2021.

