Les infos de 5h - Tirs sur des policiers de la Bac à Lyon : le ras-le-bol des habitants

Toujours aucune interpellation à Lyon après des tirs ayant visé dimanche soir des policiers de la Bac qui intervenaient dans une opération anti-drogue. Aucun blessé n'est à déplorer, les faits se sont déroulés dans le quartier de La Duchère qui a été passé au peigne fin toute la journée de mardi. Des renforts vont être envoyés sur place.

Sonia habite le quartier, mais plus pour longtemps. "Y'en a marre. Qu'ils aillent faire leur sale boulot ailleurs parce que nous on n'en peu plus. On entend des tirs à longueur de temps, sans compter les rodéos. Les gamins ont des kalachnikovs, ce n'est pas normal", dit-elle.

"On a peur pour nos enfants, peur pour nous. On se dit qu'une balle perdue est vite arrivée. Il suffit qu'on passe à ce moment là avec les enfants. Ça ne fait pas très longtemps qu'on habite ici, on va bientôt repartir parce que ce n'est pas possible. On va déménager parce que là ça devient compliqué", poursuit-elle.

COP26 - Contrairement à ce qui était prévu, la reine Elizabeth II ne sera pas présente à la prochaine conférence sur les changements climatiques, la COP26, qui démarre ce dimanche 31 octobre.

Soudan - Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a été ramené chez lui mardi soir et reste "sous surveillance renforcée" au lendemain d'un coup d'État mené par le chef de l'armée.

Vaccination - L'obligation vaccinale des soignants semble porter ses fruits. Le ministère de la Santé a indiqué ce mardi 26 octobre que "les deux tiers des soignants suspendus sont revenus au travail une fois vaccinés".