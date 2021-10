Son meurtre avait suscité une très forte émotion en 2018, particulièrement au sein de la communauté juive. Le procès du meurtre de Mireille Knoll s'ouvre mardi 26 octobre à Paris. Cette vieille dame de 85 ans, rescapée de la Shoah, avait été tuée chez elle de onze coups de couteau et son appartement partiellement incendié.

Dans le box des accusés, deux hommes qui se renvoient la responsabilité. Alors que les circonstances de la mort de cette femme restent encore mystérieuses, la justice devra déterminer si ce meurtre était un crime crapuleux, ou antisémite. "C'est une horreur de voir des monstres de près", réagit Daniel, l'un des fils de Mireille Knoll, qui s'apprête à se confronter aux meurtriers présumés de sa mère.

"Émotionnellement, ça va être très dur. Je ne sais pas comment je vais réagir", explique-t-il au micro de RTL. "Je crains tout simplement de craquer, d'avoir une crise de larmes, d'avoir envie de les gifler ou de les tuer, moi qui suis très pacifique", poursuit-il, affirmant qu'"il n'y a pas de mot en français pour dire le dégoût qu'on peut avoir".

"J'ai de la haine contre eux parce que faire ce qu'ils ont fait à ma mère...", mais aussi "pour tous les assassins", indique Daniel. "On n'a pas le droit de tuer pour une religion quelle qu'elle soit et on n'a pas le droit de tuer du tout", rappelle celui qui espère se sentir "un peu plus libre" à la fin de procès, même s'il ne sait pas "comment on peut faire le deuil d'une chose pareille".

