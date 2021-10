Permis à points : Djebarri dénonce les "promesses populistes" de Zemmour

Mettre fin au permis à points : c'est ce qu'a proposé Éric Zemmour lors de son passage au Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro ce dimanche 24 octobre. Une mesure qui participe à un "concours Lépine des propositions les plus populistes", lui répond ce mardi le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebarri sur RTL.



"Tous les experts s'accordent à dire que la ceinture, les limitations de vitesse, et l'auto-vigilance avec le permis à points ont été décisifs pour faire baisser le nombre de morts sur le route", rappelle le ministre, qui ironise : "Je ne doute pas qu'Éric Zemmour proposera un jour de supprimer les impôts, un 'racket organisé par l'État'". C'est ainsi que le possible candidat à l'élection présidentielle de 2022 avait qualifié ce permis.

Jean-Baptiste Djebarri a assuré qu'il n'y avait "pas de consignes" au gouvernement au sujet d'Éric Zemmour. "On a pas vocation à commenter toutes les déclarations", explique-t-il. S'il s'oppose à ses propositions, il salut cependant que l'ancien chroniqueur "place le débat sur le destin de la France".