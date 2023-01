Les infos de 6h - Des TGV espagnols rouleront dès cet été sur les lignes de la SNCF

Depuis hier, on peut apercevoir des trains espagnols sur les lignes à grande vitesse du Sud de la France. La RENFE teste son matériel à blanc, sans aucun client à bord. Car la compagnie va proposer dans les mois qui viennent des trajets en France.

La compagnie nationale espagnole compte faire rouler ses trains à grande vitesse sur 2 axes : le premier, entre Madrid et Marseille, et l'autre entre Barcelone et Lyon, d'ici l'été prochain. Ensuite, la RENFE vise la ligne Paris-Lyon d'ici 2024.

Cette ligne sur laquelle les Français peuvent désormais choisir entre le TGV de la SNCF et la Frecciarossa de Trenitalia. Et pourtant, depuis 2020, d'autres opérateurs peuvent se lancer en France, mais les concurrents ne se bousculent pas au portillon.

"Une rame TGV, ça coûte à peu près 30 millions d'euros. Donc il y a un investissement très fort, pour des revenus tout de même incertains. Et le marché français n'est pas forcément l'Eldorado pour les opérateurs étrangers. En France, le prix des péages, le droit de circulation en infrastructure, est beaucoup plus élevé qu'à l'étranger", explique Arnaud Aymé, spécialiste transport chez Sia Partners.

Ce qui est certain, c'est que la concurrence a entraîné une légère baisse de prix : -8% sur la ligne Paris-Lyon en 1 an, sur le site de vente de billets de trains Trainline. Sur les lignes sans concurrence, les tarifs ont augmenté en 1 an : +6% sur Paris-Bordeaux et jusqu'à +15% sur Paris-Lille.

À écouter également dans ce journal

