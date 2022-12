Le montant de la discorde. Ce mardi 27 décembre, Le Parisien révèle que la SNCF a enregistré un bénéfice de 2,2 milliards d'euros en cette année 2022. Il s'agit d'un record pour la compagnie ferroviaire. Le précédent record datait de 2017 ou la SNCF avait enregistré un bénéfice de 1,5 milliard d'euros. La compagnie ferroviaire ne veut pas commenter ce chiffre et renvoie sur les résultats qui seront publiés en février prochain.

Le montant dévoilé mardi 27 décembre embarrasse grandement la direction de la SNCF, indique nos confrères du Parisien. Car ces révélations interviennent après une période grève qui a impacté plus de 200.000 Français pendant le week-end de Noël.

Après avoir réclamé pendant de longs mois des augmentations de salaire et de meilleures conditions, les cheminots ont finalement eu gain de cause en trouvant un accord. Mais la révélation de cette somme, a fait bondir les syndicats : "C’est l’argent des cheminots", s'exclame un responsable syndical dans Le Parisien.

Comment expliquer ces chiffres ?

Pour expliquer de tels bénéfices, il y a le retour en masse des voyageurs après le Covid, avec notamment un été record : 22 millions de billets vendus, soit 10% de plus qu'en 2019, dernière année de référence avant l'épidémie. Mais aussi au fret qui marche fort via Geodis la filiale logistique de la SNCF. "On explique la bonne santé du TGV par des taux de remplissage historiquement élevés", assure Gilles Dansart, expert des transports, directeur de Mobilettre, une lettre d'information sur les mobilités.

Quand la SNCF faisait les comptes au 31 juillet, son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année était 14% supérieur au premier semestre 2019 avec un bénéfice net de 928 millions d'euros.

Comment la SNCF compte utiliser ses bénéfices ?

C'est la grande question qui se pose après la révélation de ces chiffres. Qu'est-ce que la SNCF compte faire avec ces milliards d'euros de bénéfices ? "Ça va permettre d'investir, d'acheter de nouvelles rames, de moderniser les programmes numériques et digitaux", explique Gilles Dansart.

Mais surtout, Gilles Dansart indique que cet argent "va servir à compenser la différence entre le coût de l'augmentation de l'énergie et le coût des billets". Le 18 novembre dernier, la SNCF annonçait une augmentation de ses tarifs pour 2023, sans répercuter complètement la hausse des prix de l'énergie, puisque le gouvernement a demandé à ce que cette hausse soit limitée à 5%. "La SNCF va donc devoir prendre le reste à sa charge", assure l'expert en mobilités.

