Bouclier tarifaire de la SNCF : combien et pour qui ? Ce que l'on sait des nouveaux tarifs des TGV

Comment continuer à faire préférer le train aux Français et ne pas faire flamber le prix de leur billet ? La SNCF a présenté son bouclier tarifaire pour les TGV ce vendredi matin. La bonne nouvelle pour les voyageurs est que la hausse des prix sera limitée à 5% en moyenne. Une hausse qui s'appliquera aux tarifs professionnels, ainsi que sur les billets de première classe et les billets loisirs en seconde classe.

Les tarifs OUIGO qui représentent un TGV sur cinq, en revanche, ne bougeront pas. Idem pour les premiers prix sur TGV INOUI, les billets les moins chers. Pas d'augmentation non plus pour la carte avantages et ses plafonds, ni pour les abonnements TGV Max jeune, et Max senior. Ce matin par exemple, pour un trajet Paris-Lyon le OUIGO était à 16 euros, le premier prix TGV INOUI à 25.

Le billet le plus cher était proposé à 99 euros, il va pouvoir augmenter en moyenne de 5%. Ce qui ne compensera pas pour autant l'augmentation des dépenses de la SNCF, liées à l'énergie et à l'inflation. Il aurait fallu pour cela répercuter sur tous les tarifs TGV une hausse de 13%.

Comment la SNCF va-t-elle donc se rattraper ? En remplissant les TGV au maximum. La gratuité pour l'échange ou le remboursement ne sera plus exigée à J-3 avant le voyage, mais à J-6, afin de libérer les places plus tôt et pouvoir les réattribuer. Au-delà de six jours, les frais d'échange ou de remboursement seront de 19 euros au lieu de 15. Ces nouveaux tarifs s'appliqueront sur les achats qui se feront à partir du 10 janvier 2023, les modalités d'échange et de remboursement se feront dès février 2023.

