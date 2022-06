Arzon, petite commune du Morbihan, s'attend à passer un été chargé. En effet, cette ville, avec ses plages et son port, 2.100 habitants l'hiver, s'attend à recevoir de très nombreuses personnes avec les résidences secondaires cet été, comme le décrit le maire Roland Tabart : "Jamais nous n'avons un tel niveau de population et de fréquentation de la commune. L'été, c'est entre 35.000 et 40.000 habitants. Tout est plein, tout est réservé, il n'y a plus rien à louer. La commune gère aussi deux campings municipaux, tout est plein".

Au bord du golfe du Morbihan, les commerçants se préparent, comme l'explique Yolène, directrice d'un supermarché qui passe de 25 à 65 salariés : "On s'active à recevoir la marchandise que nous avons réservée et commandée depuis plusieurs mois". De même, il n'y a plus beaucoup de bateaux de disponibles, comme l'explique Lisa de Crouesty Locations : "En juillet, c'est quasiment complet, on a 46 voiliers et 16 bateaux" loués. Le marchand d'articles de pêche, Florian, a dû faire le plein d'accessoires : "Il faut anticiper cette affluence, on fait rentrer beaucoup de matériel".

De plus, les vedettes qui font découvrir le golfe, déposeront tous les jours leurs passagers pour le casse-croûte.

À écouter également dans votre journal

Coronavirus - Sur RTL, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a demandé aux Français de porter le masque dans les transports, alors qu'il y a en moyenne 70.000 nouveaux cas par jour.

Guerre en Ukraine - Après le bombardement du centre commercial de Krementchouk, à quelques centaines de kilomètres du front, le bilan fait état de 16 morts et des dizaines de blessés. Les secours sont toujours sur place.

Affaire Sophie le Tan - Au premier jour du procès, la mère de la victime a été prise d'un malaise, alors que l'audience venait de commencer. L'auteur présumé, Jean-Marc Reiser, a, une nouvelle fois, avoué avoir tué la jeune femme, mais sans préméditation.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info