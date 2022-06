Vacances : que risquent les parents qui retirent leurs enfants de l'école avant la fin de l'année ?

Partir dès le 1er juillet, éviter les embouteillages, payer les locations moins cher... Chaque année, nombreux sont les parents à être tentés d'anticiper la fin de l'année scolaire pour partir en vacances avec leurs enfants. D'autant plus cette année avec la fin des classes le 7 juillet. Mais cette pratique est illégale et pourrait - en théorie - donner lieu à des sanctions.

Entre 3 et 16 ans, "votre enfant doit assister aux cours prévus dans son emploi du temps sauf s'il bénéficie d'une autorisation d'absence", indique le site du service public. Or, le départ anticipé en vacances ne fait pas partie des quatre motifs d'absences autorisées (maladie, réunion familiale solennelle, accident durant le transport et déplacement pour suivre ses représentants légaux).

Le ministère de l'Éducation nationale indique que, dès la première demi-journée d'absence, l'école contacte les parents. À partir de 4 demi-journées, elle informe le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de la situation. Au-delà de 10 demi-journée, le Dasen doit saisir le procureur de la République.

Les parents s'exposent aussi à des sanctions financières. En cas d'absence injustifiée, ils risquent une amende de 135 euros - qui est rarement donnée à cause de difficultés administratives. "Si ces absences injustifiées compromettent l'éducation de votre enfant, vous risquez 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende", prévient le service public.

