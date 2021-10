Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez parcouru les catalogues de jouets, qui arrivent à quelques semaines de Noël. Il est devenu plus difficile de faire la différence entre les jouets réservés aux filles et ceux pour garçons. De plus en plus de fabricants ont décidé de bannir les jouets stéréotypés. Le géant danois Lego est le dernier en date. Il a supprimé sur ces produits la mention "pour les filles" et "pour les garçons".

Dans ce magasin de jouets, les avis sont parfois tranchés concernant les jouets mixtes. "On va niveler et faire un jouet unique ? Je trouve ça ridicule", déplore un client. "Mes filles sont très poupées et elles ont aussi des voitures et des garages mais elles y jouent moins. C'est ce qui leur plait", confie une autre.

Une charte existe depuis deux ans pour des jouets plus mixtes mais des marques n'ont jamais fait de différence comme Oxybul. "Quand on fait un choix, on dit 'qu'est ce qu'il aime l'enfant ? L'imaginaire ? La créativité ?' On ne commence jamais par 'C'est un garçon ou une fille ?'", explique la directrice de la marque, Catherine de Bleeker. "Dès qu'on classe les enfants dans des stéréotypes, on ne s'ouvre pas vers les possibilités que le monde nous offre".

"Vous pouvez avoir un produit qui est complètement mixte, par exemple une trottinette ou une tablette tactile. Pour en vendre plus, il faut en faire dans deux coloris différents, ça donne deux parts de marché", défend pour sa part Franck Mathais, porte-parole de Jouéclub. Alors, au lieu d'acheter une seule trottinette pour toute la famille, vous en prenez deux, une rose pour votre fille et une bleue pour votre fils.

