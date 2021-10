Lego va bientôt proposer des jouets non-genrés

Lego va enlever les mentions "pour filles" et "pour garçons" de ses jouets

C'est une petite révolution dans le monde du jouet. La marque Lego va retirer la mention "pour filles" ou "pour garçons" sur ses produits dans le but de supprimer les stéréotypes de genre pour ne pas limiter et orienter les choix des consommateurs.

Concrètement, si les clients achètent une boîte de briques pour acheter un bulldozer, il n'y aura plus la mention "jouet pour garçon" tout comme l'inscription "jouet pour fille" en ce qui concerne le château de princesse. Sur le site internet de Lego, les produits ne seront désormais plus classés par sexes, mais par thème tandis que dans le catalogue de Noël, les catégories "fille" et garçon" disparaissent.

Ces décisions ont été prises par le fabricant danois après avoir réalisé une étude sur 7.000 parents et enfants âgés de 6 à 14 ans. Selon les résultats, de nombreux enfants n'osent pas jouer avec certaines figurines genrées et 7 garçons sur 10 ont même peur qu'on se moque d'eux s'ils jouent avec des jouets de filles. Ce n'est pas la première fois que la marque se veut plus inclusive puisqu'en juin dernier, elle lançait un kit LGBT aux couleurs de l'arc-en-ciel.