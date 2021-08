L'inflation jusque sous le sapin ! Pour le Père Noël, la facture s'annonce un peu plus salée cette année. RTL a rencontré les fabricants de jouets ce mardi 31 août, et ces derniers confirment que la hausse des prix constatée notamment au mois d'août (+1,9%) touche fatalement leurs produits, tout simplement parce que les jouets sont plus cher à fabriquer, que ce soit en Laponie ou Asie.

Corinne Brenet, directrice développement chez Lansay, spécialisé dans les jeux de sociétés et les loisirs créatifs, explique les différentes raisons qui font partir les prix à la hausse : "Entre la crise sanitaire qui a beaucoup touché le marché, la hausse des prix des matières premières - le plastique, le bois, le papier -, et la hausse des prix des transports notamment venant d'Asie", l'impact sur les prix de vente est inévitable.

Ainsi, la location des containers coûte 5 à 8 fois plus chers que l’an dernier. C’est énorme, ce qui fait d’ailleurs que plus un jouet est gros, plus son coût de fabrication augmente. 6% de hausse en moyenne chez Lansay. Jusqu’à 10% chez d’autres constructeurs.

En fin de chaîne, le prix final va augmenter, mais il est impossible de dire dans quelles proportions, les prix ne sont pas encore fixés côtés distributeurs, grandes surfaces, magasins spécialisés. Les négociations sont en cours. RTL a pu en discuter avec le patron de Jouéclub. Il a assuré que le groupe était prêt à rogner un peu sur ses marges pour limiter les augmentations mais ça ne suffira pas à les effacer totalement.

