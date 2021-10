Noël 2021 : les magasins de jouets déjà prêts à parer les pénuries ?

À cause de la Covid-19 et de la hausse des prix, de plus en plus de pénuries voient le jour. Matières premières, approvisionnement... des problèmes qui touchent de nombreuses filières et qui posent la question des jouets pour enfants, à quelques mois des fêtes de fin d'années. Y'aura-t-il assez de cadeaux sous le sapin à Noël ?

Le PDG des magasins JouéClub, Jacques Baudoz était l'invité de BFMTV ce mardi 5 octobre. "On a commencé il y a un an, on a anticipé un certain nombre de problèmes liés au Covid et on a anticipé les livraisons. Par rapport à la même date l'année dernière, on a environ 20% de stocks en plus dans les magasins", rassure-t-il.

Quant à la question de la hausse des prix, là encore Jacques Baudoz s'est voulu rassurant. "Environ 40% de nos approvisionnements proviennent d'Europe. Donc nous avons bataillé avec les fabricants pour pouvoir maintenir les prix et avoir une relative stabilité des prix pour cette fin d'année. On a toujours eu cette politique de dire, les prix on les maintient jusqu'à Noël", dit-il sur BFMTV.