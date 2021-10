Marché du jouet : le made-in France explose les compteurs

Jouets et jeux made in France

Un noël avant l'heure. Le Salon des jouets français se tient à partir de ce mercredi 6 octobre et jusqu'à demain à Saint-Ouen. Ce secteur s'avère être en plein essor et des chiffres viennent montrer la bonne santé du made in France sur le marché du jouet, avec une hausse de 10% des ventes entre 2020 et 2021. Cette progression est 2,5 fois plus rapide que celle du marché du jouet en général.

Désormais, les marques françaises représentent entre 14 et 15% du marché des jouets, contre 13,4% en 2020. Un jouet en bois sur quatre vendu est fabriqué en France et ce succès est similaire pour les loisirs créatifs puisque une peluche ou un puzzle sur cinq offerts est made in France.

Comme pour le bio, les Français aiment de plus en plus acheter local avec des produits de qualité dont ils connaissent la provenance. Avec la crise de la Covid-19, les familles, coincées chez elles, ont redécouvert l'envie de jouer ensemble. Dans ce domaine, la France est un pays qui excelle dans les jeux de société, les puzzles et les activités artistiques alors qu’il est quasi-impossible d'y produire des éléments électroniques pour des jouets connectés par exemple.

Un choix aux raisons multiples

Si il n'est un secret pour personne qu'il est plus coûteux pour les entreprises de fabriquer en France, nombreuses sont celles à pourtant privilégier le made in France. C'est notamment le cas de Mako Moulages, la célèbre marque relancée un 2014. Selon ses calculs, si elle avait fabriqué en Asie, la boîte aurait coûté 40% moins cher mais elle a choisi la France, comme Bioviva, Sentosphère et une quarantaine d’autres.

Cela s'explique par la qualité irréprochable délivrée par les services mais aussi la fin des ruptures de stock et des coûts de transports qui flambent. Le prix des conteneurs en provenance de Chine a été multiplié par 10 ces derniers mois. La fabrique à histoire de Lunii est un symbole de cette réussite : la fabrique à histoire de Lunii. Après six ans de production en Chine et désormais fabriqué en France, près de Bayonne, il est devenu le premier jouet du marché, tous secteurs confondus en 2020.