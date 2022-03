Prix des carburants : à Lorient, les pêcheurs mobilisés contre la flambée des prix

Plusieurs actions étaient menées partout en France contre les prix des carburants. Professionnels du BTP, agriculteurs, transporteurs, se sont mobilisés pour protester contre cette flambée des prix. À Lorient, les pêcheurs ont bloqué le port. La trentaine de bateaux présents est restée à quai.

"On préfère maintenir le mouvement tant qu'ils nous ont pas donné plus de garanties", estime l'un des manifestants qui explique que pour un chalutier de 18 mètres, le gasoil, c'est "entre 1.400 et 1.500 litres par jour et 250 jours par an". Il poursuit : "Il faudrait le prix bloqué à 60 centimes. Là, si je repars en mer, je ne donne pas de salaire à mes gars."

Même colère quelques mètres plus loin. L'aide de 35 centimes par litre de gasoil annoncée par le gouvernement est insuffisante. "Une fois de plus, on envoie une bonne séance de violon à tout le monde, de la poudre de perlimpinpin, s'insurge un pêcheur. On n'est pas plus intelligents qu'un autre mais on sait compter."

Guerre en Ukraine - L'armée russe tente d'encercler la capitale ukrainienne mais se heurte à une résistance acharnée. Ce lundi, un centre commercial a été visé et six personnes sont décédées. Le maire a décidé d'instaurer un couvre-feu de 35 heures jusqu'à mercredi 23 mars au matin. Depuis le 24 février, la moitié des 3,5 millions d'habitants de Kiev aurait fui la ville.



Drame en Belgique - Ce dimanche 20 mars, une voiture a foncé dans un groupe de personnes qui participaient au carnaval de La Louvière. Six personnes sont décédées. D'après les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes revenaient de discothèque et étaient sous l'emprise d'alcool.



Federico Martin Aramburu - L'ex international de rugby argentin a été tué par balles, samedi 19 mars, après une altercation dans un bar de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Une femme a été interpellée et placée en garde à vue. Elle est soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat alors que deux autres personnes sont toujours recherchées.