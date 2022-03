Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev

La pression s'accentue de jour en jour sur Kiev. L'armée russe tente encore d'encercler la capitale mais se heurte à une résistance acharnée des Ukrainiens. Selon l'Institute for the study of war (ISW), un think-tank américain, "les forces russes consolident leurs positions défensives et se préparent à déployer davantage de capacités d'artillerie" autour de la capitale. Selon le ministère de la Défense britannique, l'avancée russe a "calé" au nord-est de Kiev, alors que les troupes de Moscou ont été "repoussées par une résistance ukrainienne féroce" au nord-ouest.

Lundi matin, un centre commercial a été visé et six personnes sont décédées. Jamais une frappe russe n'avait fait autant de victimes dans la capitale ukrainienne. Le bâtiment qui regroupait un supermarché, des enseignes de bricolage et d'habillement a été entièrement soufflé.

Sur place, Tatiana, qui travaillait ici depuis 2 ans, est venue constater les dégâts. "Ce bâtiment est un peu comme ma deuxième maison. Ce n'est pas un site militaire et je ne suis pas un soldat. Les pleurs et les regrets, ce sera pour après la guerre. Là, on est juste en colère", témoigne au micro de notre envoyée spéciale. Autour, les autres immeubles ont été évacués par crainte d'explosions de gaz ou de restes de missiles. Une habitante du quartier craint que la situation n'empire. "Je ne sais pas ce que nous réserve les prochains jours."

Cette nouvelle frappe, dans le nord de Kiev, s'apparente à une volonté de détruire la deuxième ligne de défense de la capitale. Une nouvelle fois, la mairie a décidé d'instaurer un couvre-feu. Il entre en vigueur ce lundi soir jusqu'à mercredi 23 mars au matin.