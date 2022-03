Drame en Belgique : où en est l'enquête ?

Un dimanche matin tragique dans un village de Belgique ce 20 mars. Une foule rassemblée pour fêter le carnaval a été fauchée par un conducteur à Strepy-Bracquegnies, à côté de la Louvière. Le bilan fait état de six morts et de vingt-six blessés et une enquête est en cours.

Dans l'habitacle du véhicule mis en cause, deux cousins trentenaires, prénommés Paolo et Nino. Ces derniers ont rapidement été interpellés après le drame et sont toujours interrogés par les enquêteurs. Leurs motivations restent floues pour le moment, même si la piste terroriste a été écartée pour le moment.

Les deux hommes revenaient de discothèque et étaient sous l'emprise de l'alcool, selon les premiers éléments de l'enquête. D'autres analyses sont toujours attendues, notamment sur une potentielle consommation de drogue.

Des experts ont également été dépêchés sur les lieux pour vérifier la BMW qui a percuté toutes ces victimes. Le système de freinage doit par exemple être vérifié. L'un des deux avait déjà eu eu une suspension de permis pour vitesse excessive.

Les deux trentenaires seront présentés dans la journée de lundi à un juge d'instruction.