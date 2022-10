Pas de stock à la maison et pas plus de deux boîtes de paracétamol sans ordonnance : l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a fait ses recommandations aux patients et aux professionnels pour que chacun puisse trouver son compte à l'approche de l'hiver.

Dans une pharmacie du 13ème arrondissement de Paris, Christine Bihr scrute avec attention son stock de paracétamol sur son ordinateur. "Je n'ai plus de boîte dans cette marque là", déplore la professionnelle. Elle doit alors chercher un autre fournisseur. C'est chose faite, de quoi tenir une dizaine de jours.

Pendant ce temps, au comptoir, un trentenaire règle ses deux boîtes de paracétamol en comprimés. "Je n'en ai pas forcément besoin. Ça me fait un peu de stock, j'en ai pour un mois et ça m'évite de revenir", reconnaît-il.

Pour les patients avec une prescription, les consignes ne vont pas changer grand chose. "Quand on a des ordonnances, on demande toujours au patient ce dont il a vraiment besoin. Là, on va faire la même chose, de façon plus dirigée", explique Christine Bihr. Et la pharmacienne a un message à faire passer : "il vaut mieux prendre deux boîtes aujourd'hui, et deux autres dans trois semaines plutôt que quatre d'un coup. N'ayez pas de crainte, on a de quoi faire pour tout le monde."

À écouter également dans ce journal

Meurtre de Lola - Les parents de la collégienne, qui demandaient de ne pas récupérer politiquement le drame, n'ont pas été entendus. Les militants d'extrême droite, ceux du RN et les proches d'Éric Zemmour, organisent deux rassemblements à Paris.

Conflit d'intérêt - La haute autorité pour la transparence de la vie publique émet des réserves sur la nomination de l'ancien Premier ministre Jean Castex à la tête de la RATP. En effet, elle accepte cette nomination à condition qu'il ne parle pas avec des ministres.

Royaume-Uni - Après 44 jours à la tête du pays et malgré des concessions, la Première ministre Liz Truss a démissionné, jeudi. Boris Johnson pourrait faire son retour comme candidat du parti conservateur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info