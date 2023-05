Des vaches dans la ferme de Béatrice et Patrice, à La Ronde (Charente-Maritime).

Moins de vaches pour sauver le climat ! Au lendemain du plan d'action présenté par le gouvernement, la Cour des comptes a proposé une piste pour permettre à la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Selon l'administration, les cheptels bovins seraient responsables de près de 12% des émissions dans l'Hexagone. La Cour des comptes propose donc de réduire la taille des cheptels.

Cette recommandation a chagriné Laurent Rouyer, éleveur et président de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. L'agriculteur pointe la décroissance du secteur en France. Selon lui, le nombre d'éleveurs a baissé de 20% en dix ans. "On perd 1% de cheptels par an", précise cet éleveur qui officie du côté d'Essay-et-Maizerais.

Les rejets de méthane, provoqués par les rots des vaches, seraient le principal problème pour le climat. Si cette recommandation de la Cour des comptes, les paysages de l'Hexagone pourraient évoluer. "Si nous sommes poussés à arrêter soit à diminuer, moi, j'ai la solution", explique l'éleveur. "Je vais mettre 200 hectares de panneaux photovoltaïques. Économiquement, je vais être bien. Et physiquement, par rapport au travail, ça n'a absolument rien à voir."

Laurent Rouyer et plusieurs de ses confrères ont pointé du doigt les données révélées par l'administration. L'herbe mangée par les vaches serait aussi un piège à carbone. Et les agriculteurs pensent que la Cour des comptes n'a pas tenu compte de cette information dans son calcul.

