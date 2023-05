Voyages en avion : la suppression des vols intérieurs courts entre en vigueur

Disposition phare de la loi climat 2021, la suppression des vols intérieurs lorsqu’un trajet en train de moins de 2h30 est possible est désormais actée. La mesure qui a obtenu le feu vert de la Commission européenne et du Conseil d'État fait l’objet d’un décret publié ce mardi au Journal officiel.

Cette interdiction parait simple, mais en réalité, elle ne l'est pas vraiment. En fait, tous les vols internes de moins de 2h30 ne seront pas supprimés. Il y a un tas de critères à remplir. Déjà, le trajet en train doit desservir, sans changement, les mêmes villes que les aéroports. Par exemple : un vol entre l'aéroport de Paris Charles de Gaulle et celui de Nantes dure 1h05 et pourtant il ne sera pas supprimé parce que la gare de l’aéroport qui se situe à Roissy ne dessert pas directement la gare de Nantes. Pour cela, il faut entrer dans Paris pour prendre un train de 2h direction Nantes.



Autre condition, pour qu’un vol soit supprimé au profit du train : il faut que le passager puisse passer 8h dans la ville où il se rend. Cela veut dire des trains tôt le matin et tard le soir ce qui n’est pas le cas entre Paris et Rennes, par exemple. Résultat, la liaison aérienne est maintenue. En fait, il n'y en a que 3 interdites avec ce décret : celles entre Paris Orly- Nantes, Lyon et Bordeaux. Le décret publié ce mardi au Journal officiel est valable pour une durée de trois ans. Un examen de son impact sera réalisé 24 mois après son entrée en vigueur.



