INVITÉ RTL - Alcool au volant : Julien Courbet raconte l'accident mortel qu'a subi son père

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le présentateur de RTL et M6 Julien Courbet a dénoncé le poids des lobbies de l'alcool après le décès des trois policiers dans le Nord, percutés par un conducteur qui roulait vite, à contresens, avec deux grammes d'alcool dans le sang. Julien Courbet a souhaité faire part de son expérience personnelle pour interpeller le public sur cette question à travers un récit qu'il a peu souvent abordé : le décès de son père fauché par un chauffeur ivre.

"Mon père était VRP, donc il passait toutes ses semaines en voiture et donc il avait besoin de marcher. Comme il ne pouvait pas faire de sport, il marchait beaucoup, notamment le soir après dîner", raconte Julien Courbet. "Ce soir-là, il marche tranquillement et arrive une voiture avec un conducteur qui a beaucoup bu. Je crois qu'il avait bu une dizaine ou une quinzaine de bières. Il loupe le virage. Alors, pour ne pas finir sur la voie en face, il donne un grand coup de volant et il le fauche".

"On suppose que mon père a volé sur le capot, que la tête a tapé le pare-brise… Mais là où l'histoire devient terrible - et l'alcool joue un rôle - c'est que le conducteur se sauve et le laisse là. Dans quel état ? Est-ce qu'on aurait pu le sauver ou pas ? Je dois vivre avec ça", confie-t-il.

"Comme il sait qu'il a bu, il va cacher la voiture. Et il va au commissariat dire qu'on lui a piqué sa voiture. Les policiers le trouvent très nerveux, prennent sa déposition mais ils attendent l'heure de la perquisition et à 6h du matin ils vont sonner chez lui. Ils fouillent et trouvent les clés de la voiture sous le matelas. Il avoue tout", concluent Julien Courbet.

