Pourquoi les glaciers sont des "lanceurs d'alerte" face au changement climatique

2022 a été une année noire pour les géants de glace. En France, les températures caniculaires de l’été ont durement affecté les glaciers, notamment dans les Pyrénées. Ici, la fonte engagée est inéluctable. Les glaciers pyrénéens n'ont plus qu'une vingtaine d'années devant eux.

"Les glaciers sont des lanceurs d'alerte. Ils sont ultra sensibles au changement climatique. Ils montrent visible l'invisible", explique à RTL Pierre-René, accompagnateur en montagne, spécialiste du massif des Pyrénées.

En grimpant jusqu'au front du glacier du Taillon, situé à l'ouest du cirque de Gavarnie à 2.550 mètres d'altitude, on constate à quel point les effets du réchauffement climatique sont irrémédiables. "Depuis l'an dernier, le glacier a perdu 25 mètres de longueur. C'est bien plus que la moyenne. Normalement, on est entre 5 et 10 mètres par an. Il a été mis à nu par les fortes chaleurs", confie le glaciologue.

En 30 ans, le glacier du Taillon a perdu les trois quarts de sa superficie. Il ne fait plus que huit hectares. Mais il est encore vivant. Chaussés de crampons, quelques pas sur le glacier permettent d’en témoigner. Sous un ciel qui s’est enfin dégagé, à quelques mètres du front du glacier, autour d’un rocher plat en forme de table, il est encore temps d'admirer ce monstre de glace en souffrance.

>> Immersions est le podcast des reportages de RTL. Présenté par Nicolas Fauroux, rédacteur en chef à RTL, Immersions propose une sélection des meilleurs reportages diffusés sur RTL. Ceux qui font la richesse de RTL, qu'ils soient tournés au bout du monde ou au coin de la rue.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info