Week-end de grands départs en vacances, temps d’attente dans les aéroports, grèves dues à la réforme des retraites… Le PDG du groupe ADP Augustin de Romanet était l’invité de Julien Sellier ce vendredi 21 avril. Quel a été le coût économique du mouvement contre la réforme des retraites ? “C’est plusieurs millions par jour", estime-t-il. "Je n’ai pas encore le chiffre exact. Chaque année, malheureusement, dans nos budgets, nous prévoyons un certain nombre de jours de grève. Et il faut avouer que là le budget est largement consommé. J'espère que c'est terminé pour cette année".

ADP a-t-il été dépassé par les grèves à répétition ? "Le mouvement a été long. Il a été spécialement pénible pour les passagers parce que souvent, les annulations étaient au dernier moment. Et souvent, on ne savait pas trop exactement quels seraient les vols annulés puisque les abattements étaient de 20 ou 30% par jour. Donc, c'est surtout l'imprécision, admet Augustin de Romanet qui parle de "casse-tête quotidien" dans la gestion des vols.

"Cela a été un casse-tête, surtout le jour où les annulations subites nous ont conduits, par exemple, à demander à des passagers qui étaient déjà montés dans leur avion de quitter leur avion et de repartir récupérer leurs bagages, et cetera. Donc, c'est ce qui est le plus pénible, c'est la soudaineté de la grève", dit encore le PDG du groupe ADP.



