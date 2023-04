Animaux : pourquoi les abandons ont-ils augmenté ?

RTL l'a révélé dans l'émission On défait le monde. Les abandons d'animaux ont augmenté au premier trimestre 2023 : à savoir 15% de prise en charge en plus en janvier, février et mars.

Selon Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, cette hausse serait due à l'inflation. "Sur le premier trimestre, on est passé de 7.700 animaux recueillis l'an dernier à près de 8.800. Alors c'est assez difficile parce que vous imaginez bien que lorsque les gens viennent nous abandonner des animaux, je pense par pudeur, il est extrêmement difficile pour eux de nous dire qu'ils n'ont plus les moyens de les entretenir", explique-t-il.

L'un des rayons les plus touchés par l'inflation est le rayon animaux, avec une augmentation des prix de 15% en un an. "On a des chiffres de moyenne qui sont assez révélateurs. D'ailleurs ce sont des chiffres que l'on communique systématiquement aux personnes qui viennent adopter des animaux", souligne Jacques-Charles Fombonne. En moyenne un chien coûte à près autour de 1.000 euros et pour un chat, c'est un petit moins. Évidemment si vous avez un chien ou un chat plus gros ou plus âgé ce montant va augmenter", indique le président de la SPA.

Résultat, les refuges sont pleins à craquer : "Du fait de l'inflation, on est pris entre quatre feux, davantage d'abandons, moins d'adoptions, davantage de coût d'entretien parce que, nous sommes aussi victimes de l'augmentation de tous les fluides. Par exemple nos refuges sont chauffés toute l'année parce qu'on a des chiens qui le réclament", détaille-t-il.

Pour les plus précaires, le Parti animaliste a notamment demandé au gouvernement de prendre des mesures en intégrant par exemple la nourriture au panier anti-inflation. Une initiative que Jacques-Charles Fombonne trouve juste. "Ce sont des sommes qui rapportées au budget général de l'État sont tout à fait insignifiantes et qui aideraient vraiment les gens".

