Jamais la France n'avait produit si peu d'électricité depuis 30 ans selon les chiffres dévoilés ce jeudi matin par RTE, qui assure que 2022 était une année exceptionnelle. On peut l'expliquer premièrement par la faible disponibilité du parc nucléaire. La France a même atteint un minimum historique avec 65% du parc à l'arrêt le 28 août 2022.

Les réacteurs nucléaires étaient en maintenance en vue de maximiser leur capacité de production pour l'hiver. D'autres étaient en travaux pour réparer des tuyaux victimes de corrosions. Résultat : nous avons atteint le niveau de production nucléaire le plus faible dans notre pays depuis 1988. Mais ce n'est pas tout, l'hydraulique, 2e source d'énergie en France, a elle aussi été fortement pénalisée.

L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début du XXe siècle, et qui dit fortes chaleurs dit sécheresse. L'eau a manqué et les barrages ont donc moins fonctionné. C'était même leur plus bas niveau de production depuis 1976. Et pourtant il n'y a pas eu de coupures, car la France a compensé en important de l'électricité alors que d'habitude nous en exportons.

L'utilisation des centrales à gaz a beaucoup augmenté pour compenser la perte de production nucléaire et hydraulique. L'éolien et surtout le solaire ont aidé également. Et enfin, et c'est tout sauf un détail, nous avons moins consommé d'électricité l'année dernière, -4,2% par rapport aux valeurs moyennes avant la Covid-19.

À écouter également dans ce journal

SMS anonymes au RN - La Procureure de Paris a annoncé ce jeudi matin sur RTL qu'une enquête était ouverte après des appels malveillants visant des députés RN, qui avaient reçu des messages de numéros inconnus leur indiquant qu'un proche avait été admis à l'hôpital.

Réforme des retraites - Les débats ont repris ce jeudi matin à 9h et après les socialistes qui ont retiré un millier d'amendements, ce sont les communistes qui retirent les leurs. La gauche assure tout faire pour avoir le temps de discuter de l'article 7 avant vendredi soir.

Espagne - Pendant que les députés français débattent des retraites, chez nos voisins, c'est une loi pour autoriser le changement de genre dès 16 ans qui devrait être adoptée ce jeudi 16 février, après des mois de discussions, parfois houleuses.

