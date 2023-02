Réforme des retraites : des agents Enedis syndiqués rendent l'électricité gratuite

Une "action Robin des Bois". L'électricité sans frais à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, où des agents Enedis locaux ont décidé de riposter contre la réforme des retraites en rendant l'électricité gratuite dans le foyer communal. Dans la nuit de mardi à mercredi 8 février, un barnum a été placé stratégiquement placé pour protéger les boitiers du regard, avant que des militants ne réalisent leur opération derrière un paravent.

"On a un coffret qui est accessible à ce niveau là", fait remarquer sur place Pascal Theis, secrétaire général CGT Énergie de Meurthe-et-Moselle. "L'objectif c'est de couper le courant pour déposer le compteur", poursuit-il, indiquant ensuite que la pose d'un nouvel appareil qui supplantera les compteurs d'origine pour un temps. Un ensemble de "compteurs triphasés Linky" sera ainsi présenté à la préfecture, où les militants feront part de leurs revendications concernant la suppression des régimes spécifiques.

Le courant est donc désormais gratuit pour le foyer qui assure la cantine de l'école primaire, les repas des personnes âgées de la maison de retraite ou encore l'accueil de différents groupes. La CGT vise "l'aspect Robin des bois" : "Soit on les passe en gratuité, soit on fait des coupures à droite à gauche. Et les coupures, c'est pas très populaire. Donc je trouve qu'amener cette énergie gratuite, ici dans un foyer de personnes âgées qui est aussi la cuisine centrale de la collectivité [...] fait sens", souligne Julien Hézard de l'Union départementale.

Des "actions Robin des bois" sont prévues durant toute la discussion parlementaire autour du texte controversé. "On ne s'interdit rien", avertit toutefois un syndicaliste qui explique que des "action plus dures" pourraient être menées dans un second temps.

