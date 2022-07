INVITÉ RTL - Sécheresse : la situation en France est "assez exceptionnelle", juge un hydrologue

C'est un phénomène inquiétant qui touche de très nombreuses régions françaises. Il s'agit de la sécheresse. 80 départements sont touchés à divers degrés, notamment celui du Var qui connaît d'importantes restrictions d'eau.

La situation est "assez exceptionnelle puisqu'aujourd'hui en fait on ne liste plus les départements qui sont touchés, on liste ceux qui ne le sont pas", réagit Vazken Andreassian, expert hydrologue à l'INRAE (l'Institut national de recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement).

"On en compte 5 en France métropolitaine c'est-à-dire qu'il y a quasiment toute la carte de France qui est colorée d'une certaine mesure par des arrêtés sécheresse", poursuit l'hydrologue. Selon lui, cela est "dû à une situation météorologique assez rare aussi avec des pluies d'hiver qui ont été faibles et puis des pluies de printemps qui ont été très faibles ou inexistantes. Il y a eu des petites pluies en juin mais ça n'a pas réussi à rattraper le retard", explique Vazken Andreassian.

