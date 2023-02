Météo : la sécheresse hivernale bat des records en France

Crédit : SEBASTIEN LAPEYRERE / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

L'hiver n'avait pas été aussi sec, au moins depuis 1989. Météo-France a, en effet, indiqué, lundi 13 février, que depuis 23 jours, le cumul de précipitations quotidiennes agrégé à l’échelle de la France était inférieur à 1 mm. Cela n'était pas arrivé depuis l'hiver 1989, où l'on avait enregistré 22 jours sans pluie, du 22 janvier au 12 février.

En cause, selon Météo-France, "la persistance, pour la quatrième semaine consécutive, de conditions anticycloniques", marquées par des hautes pressions. Et la situation devrait encore durer quelques jours, voire semaines. Le service météorologique n'annonce pas de pluie avant dimanche et seulement "au nord de la Loire, mais en quantité misérable".

La situation est dès lors inquiétante. Dès le début du mois, Simon Mittelberger, climatologue à Météo France, déplorait, dans une interview accordée à Ouest-France, que les sols se soient "très peu réhumidifiés cet hiver". Aussi, à mesure que les jours sans pluie s'accumulent, la probabilité que cet hiver permette à nos stocks d’eau de se recharger s'amenuise, laissant présager un nouvel été de sécheresse.

