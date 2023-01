Inflation : quel abonnement choisir pour son électricité ?

Alors que les prix de l'électricité vont augmenter de 15 % dès le 1er février, en raison de la crise énergétique, de nombreux Français cherchent à réaliser des économies. Ainsi, selon les options de consommation choisies, il est possible d'atténuer sa facture d'électricité. Actuellement, il existe trois options : "base", heures pleines ou heures creuses et "Tempo".

L'offre de base est celle qui est la plus fréquemment choisie, par plus de 50 % des clients d'EDF, selon Capital. Avec cette option "base", le tarif du kWh d'électricité reste le même, peu importe l'heure ou les jours de consommation, indique le fournisseur d'énergie sur son site. Cette option peut convenir aux foyers peu consommateurs d'appareils électroménagers.

Avec l'option heures creuses, le tarif de l'électricité est avantageux pendant huit heures par jour, généralement situées entre 12 h et 17 h et entre 20 h et 8 h. Ces heures creuses ne sont pas les mêmes selon les communes et sont 25 % moins chères que le tarif "base". Cette option est idéale pour les personnes qui possèdent un grand nombre d’appareils électriques, ou qui utilisent surtout l’électricité pendant les créneaux d’heures creuses.



L'option "Tempo", dont le tarif varie chaque jour

Enfin, l’option "Tempo" fait évoluer le prix du kWh selon le jour de la semaine et l’heure de la journée. L'offre propose des jours bleus ou des jours rouges en heures creuses et en heures pleines. Cette option est adaptée pour les foyers qui disposent d’un abonnement d’électricité de 9 kVA au minimum et d’un système de chauffage alternatif. Cette option peut être avantageuse si un logement n'est pas chauffé à l'électricité.

En effet, le tarif appliqué en heure pleine lorsque le réseau est en tension est de 56,86 centimes d’euros par kWh, soit quatre fois plus que pour l'option "base". Selon EDF, lorsqu'ils parviennent à limiter leurs usages, les souscripteurs de Tempo réalisent en moyenne 15% d’économie sur leur facture d’électricité. Le consommateur est prévenu la veille du tarif appliqué.

