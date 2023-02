Pour l’arrivée du mois de février, le quotidien des Français va connaître quelques changements, à commencer par l'augmentation des prix des péages autoroutiers. Une nouvelle qui risque de faire mal aux automobilistes français. Les tarifs des péages des autoroutes vont augmenter de 4,75 % en moyenne dès ce 1er février, en raison de l'inflation. Cette augmentation fait suite à celle de 2021 où les tarifs avaient alors augmenté de 0,44%.

Les tarifs de courses de taxi vont aussi augmenter et seront revalorisés à 4%. Partout en France, le coût de la prise en charge augmente et coûte désormais 4.18€ au maximum pour les clients. Le kilomètre passe dorénavant à 1.12€ et l'heure à 37.46€. Enfin, le prix minimum de la course passe à 7,30€.

L'indemnité carburant de 100 € pour les travailleurs modestes devrait être versée à partir de ce jour. Elle doit être demandée avant le 28 février 2023 sur le site impots.gouv.fr.

Dès ce 1er février, les conditions pour échanger et rembourser son billet de train vont être durcies. En effet, pour obtenir le remboursement ou l'échange d'un billet gratuitement, sans frais, il faudra le faire au plus tard 6 jours avant le voyage (J-6) au lieu de trois jours actuellement (J-3). Au-delà de ce délai, les frais vont augmenter pour passer de 15 à 19 euros.

L'électricité voit aussi son prix grimper de 15%. Pour contrer cette hausse attendue, le bouclier tarifaire va entrer en jeu, mais il ne l'annulera pas pour autant. Selon le gouvernement, la hausse représente "une augmentation moyenne de l'ordre de 20 euros par mois pour les ménages se chauffant à l'électricité, au lieu de 180 euros sans bouclier tarifaire".



Bonne nouvelle pour les épargnants. Comme l'a annoncé le 13 janvier 2023 le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le taux du Livret A sera porté de 2 à 3% au 1er février en conséquence de l'inflation. Notez que le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) bénéficie également de cette revalorisation à 3%. C'est aussi le cas du Livret d'épargne populaire (LEP), dont le taux passe de 4,6 à 6,1%.

La réforme de l'assurance chômage, qui entre en vigueur ce 1er février, prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi. Par exemple, un chômeur qui aurait eu droit à 24 mois d'indemnisation avant la réforme passera désormais à 18 mois. À savoir que cette réforme ne s'appliquera qu'aux nouveaux chômeurs.

À partir du 1er février, les restrictions liées au Covid-19 vont s'assouplir. Parmi les évolutions prévues, le gouvernement annonce que les personnes testées positives au Covid-19 ne seront plus tenues de s'isoler. De même, les personnes cas contact asymptomatiques n'auront plus besoin de se faire tester. "L’isolement systématique pour les personnes testées positives à la Covid-19 et la réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de contact pour les personnes contact asymptomatiques ne seront plus requis", indiquent les services du ministère de la Santé.

Via un décret publié le 28 janvier 2023 au Journal officiel, le gouvernement a annoncé la fin des arrêts de travail dérogatoires, sans jour de carence, pour les personnes testées positives à la Covid-19. Ce texte entend notamment mettre "un terme" à "la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires aux assurés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance".

Les autorités devront dorénavant signaler aux victimes de violences conjugales la sortie de prison du conjoint violent, qu'il soit en attente de jugement ou déjà condamné. Un dispositif auquel doivent s’ajouter des mesures de surveillance du conjoint et de protection de la victime, suivant les cas.

